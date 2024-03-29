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29 марта, 16:30

«Сочи» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдет 30 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Сочи» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» на своем поле примет ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 30 марта, в субботу. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Сочи» — ЦСКА пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской. Начало прямого эфира — в 16.20 мск.

Ключевые события игры 22-го тура чемпионата страны будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция противостояния «Сочи» — ЦСКА пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской. Начало прямого эфира — в 16.20 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, в турнирной таблице РПЛ набрав 13 баллов. ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России, имея в своем активе 32 очка.

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