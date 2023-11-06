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Сегодня, 18:30

«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Сочи» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Сочи» встретится с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России в понедельник, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Южане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 9 очков. Команда Марцела Лички набрала 21 балл и перед туром занимала 4-е место.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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