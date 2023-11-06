Сегодня, 18:19
«Сочи» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
Запасные: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Медведев, Агбалака, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Игнатьев.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Шунин, Расулов, Лепский, Бессмертный, Фомин, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале.
Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.