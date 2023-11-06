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Сегодня, 18:19

«Сочи» — «Динамо»: Смолов и Тюкавин выйдут с первых минут, Нобоа и Фомин — в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Запасные: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Медведев, Агбалака, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Игнатьев.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Шунин, Расулов, Лепский, Бессмертный, Фомин, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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