«Сочи» и «Локомотив» сыграют на стадионе «Фишт»

Матч 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Фишт», сообщает ТАСС.

Ранее комиссия премьер-лиги оценила состояние поля и приняла решение о проведении встречи.

«Сочи» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локо» с 6 очками — на 11-м месте.

Матч состоится 27 августа в 20.00 мск.