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Сегодня, 18:23

«Сочи» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Хохлова

Ана Горшкова
Корреспондент
«Сочи» — «Краснодар» — 0:2.
Фото ФК «Сочи»
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«Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий Жуан Батчи. Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов удвоил преимущество команды на 48-й минуте.

Это первый матч «Сочи» под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Хохлова, который сменил Курбана Бердыева.

«Краснодар» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Сочи» занимает девятое место (31).

В следующем туре «быки» на выезде сыграют со «Спартаком» 24 апреля, а сочинцы 23 апреля встретятся с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Краснодар
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
3
12
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