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Судейство

Сегодня, 21:35

«Сочи» — «Краснодар»: Шадыханов правильно назначил пенальти. Без помощи ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
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На 83-й минуте матча 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (2:3) судья Павел Шадыханов, занимавший хорошую позицию, правильно оценил случившееся в штрафной площади хозяев поля и моментально указал на 11-метровую отметку, назначив пенальти в ворота сочинцев.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Арбитр увидел, что Кирилл Кравцов допустил фол по неосторожности: пытаясь выбить мяч, он ударил Дэвида Мозеса Кобнана по левой ноге.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Помощь видеоассистентов Артема Чистякова и Евгения Буланова в такой ситуации не потребовалась.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Павел Шадыханов
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