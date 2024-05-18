«Сочи» на своем поле сыграет против «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 18 мая. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в городе Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Сочи» — «Краснодар» начнется на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в 18.45 мск. На канале «Матч Премьер» также покажут игру в прямом эфире для всех зрителей с подпиской на сервис с 18.50.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи «Сочи» и «Краснодара». В матч-центре следите за ключевыми событиями поединка 29-го тура РПЛ.

«Сочи» с главным тренером Робертом Морено идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 баллами. «Краснодар» с 50 очками находится на третьей строчке.

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