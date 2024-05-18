«Сочи» — «Краснодар»: Кордоба и Сперцян выйдут с первых минут

«Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.

Игра пройдет 18 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Шадыханов.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Литвинов, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Гуарирапа.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Са.

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Сочи» идет 16-м (23).