Сегодня, 18:05
«Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ.
Игра пройдет 18 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Шадыханов.
«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Литвинов, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Гуарирапа.
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Са.
На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Сочи» идет 16-м (23).