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Сегодня, 16:30

«Сочи» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» на «Матч Премьер» начнется в 16.00 мск 2 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Владимир Писарский.
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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2 декабря «Сочи» на своем поле стадиона «Фишт» встретится в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Сочи» — «Крылья Советов» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» 2 декабря. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» в своем матч-центре проведет в текстовом формате онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Сочи» и «Крыльев».

Сочинцы с 10 баллами занимают 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» тренера Игоря Осинькина находятся на пятой строчке с 26 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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