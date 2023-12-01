Трансляция игры РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов» на «Матч Премьер» начнется в 16.00 мск 2 декабря

2 декабря «Сочи» на своем поле стадиона «Фишт» встретится в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Сочи» — «Крылья Советов» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» 2 декабря. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» в своем матч-центре проведет в текстовом формате онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Сочи» и «Крыльев».

Сочинцы с 10 баллами занимают 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» тренера Игоря Осинькина находятся на пятой строчке с 26 очками.

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