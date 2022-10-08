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Сегодня, 20:54

Дубль Жоаозиньо принес «Сочи» крупную победу над «Локомотивом». Московский клуб потерпел пятое поражение подряд

Иван Шитик
Корреспондент
8 октября. «Сочи» — «Локомотив» — 4:0.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» на своем поле переиграл «Локомотив» с крупным счетом — 4:0.

Сочинцы открыли счет в первом тайме, когда отличился лучший бомбардир команды Кристин Нобоа. Полузащитник забил уже 9-й гол в сезоне.

Во втором тайме у «Локо» был отличный шанс сравнять счет, но в одной атаке игроки команды дважды попали в штангу, причем нападающий Педриньо бил уже по пустым воротам.

А чуть ли не в ответной атаке «Сочи» увеличил преимущество в счете, когда отличился нападающий Жоаозиньо. Он же вскоре отличился вновь, оформив дубль.

Точку в матче поставил вышедший на замену нападающий «Сочи» Владислав Сарвели.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице (9 очков). «Сочи» располагается на шестой строчке (20 очков).

В следующем туре сочинцы в гостях 16 октября сыграют против «Крыльев Советов». «Локомотив» днем ранее на выезде сыграет с «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив
Жоаозиньо
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
7
143
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«Сочи» — «Локомотив»: Жоаозиньо оформил дубль

«Сочи» — «Локомотив»: видео голов