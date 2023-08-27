В воскресенье, 27 августа, «Сочи» дома сыграет с «Локомотивом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на телеканале «Матч Премьер» с 19.30. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями.

Сочинцы с шестью очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. «Локомотив» располагается на 12-й строчке с шестью баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 18 мая 2023 года. Тогда железнодорожники разгромили «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

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