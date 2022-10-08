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Сегодня, 17:52

«Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

8 октября состоится матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов, Батырев, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Мещанинов, Кравцов, Ушатов, Сарвели, Жоазиньо, Мартовой.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Марадишвили, Педро Габриэл, Камано, Игнатьев.

Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Митай, Ненахов, Куликов, Керк, Изидор, Раконьяц.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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