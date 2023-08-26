В воскресенье, 27 августа, «Сочи» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Адлере. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Сочи» — «Локомотив» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 по московскому времени. Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

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