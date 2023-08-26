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Сегодня, 20:00

«Сочи» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Сочи» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 26 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 27 августа, «Сочи» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Адлере. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Сочи» — «Локомотив» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 по московскому времени. Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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