«Сочи» объявил об уходе полузащитника Юсупова

Полузащитник Артур Юсупов покинул «Сочи» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Артура за весомый вклад в успехи и развитие клуба, голы, яркие моменты и впечатляющие победы, а также желает ему успехов и удачи в дальнейшей жизненном пути!», — говорится в заявлении команды.

Юсупов выступал за «Сочи» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Всего 34-летний футболист провел за южан 115 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.