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Сегодня, 17:02

«Сочи» объявил об уходе полузащитника Юсупова

Алина Савинова
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Полузащитник Артур Юсупов покинул «Сочи» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Артура за весомый вклад в успехи и развитие клуба, голы, яркие моменты и впечатляющие победы, а также желает ему успехов и удачи в дальнейшей жизненном пути!», — говорится в заявлении команды.

Юсупов выступал за «Сочи» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Всего 34-летний футболист провел за южан 115 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/artur-yusupov-spasibo-za-vse/
Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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