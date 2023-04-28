«Сочи» опроверг информацию о желании Нобоа получить российское гражданство

Пресс-служба «Сочи» прокомментировала информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа хочет получить российское гражданство.

«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет. Он живет в России очень много лет. Если он захочет получить гражданство, он получит его очень быстро», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Нобоа подал документы для получения российского гражданства.

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека». Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

В текущем сезоне он провел за «Сочи» 22 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.