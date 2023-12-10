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Сегодня, 18:25

«Оренбург» в концовке ушел от поражения в матче с «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сочи» — «Оренбург».
Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 18-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на на 42-й минуте с передачи Кристиана Нобоа открыл Иван Игнатьев. Гости сумели отыграться в концовке — на 90+4-й минуте решающий гол забил Данила Хотулев.

«Сочи» сыграл вничью в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дениса Клюева. 3 декабря сочинцы объявили об уходе Александра Точилина.

С 11 очками «Сочи» остается на последнем месте в РПЛ. «Оренбург» (15 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Оренбург
Александр Точилин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
5
36
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