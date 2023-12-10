«Сочи» сыграет с «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России 10 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск.

Команда из Сочи набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Оренбургский клуб с 14 баллами располагается на 14-й строчке.

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