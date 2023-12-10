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РПЛ

Сегодня, 15:19

«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Виктория Кравченко
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«Сочи» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулев, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Горлюк.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте.

Турнирная таблица премьер-лиги в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

ФК Оренбург
ФК Сочи
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