Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

«Сочи» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кристиан Нобоа, игрок ФК «Сочи».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Сочи» встретится с «Оренбургом» в рамках 18-го тура чемпионата России в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск.

Турнирная таблица премьер-лиги в актуальной виде доступна на сайте «СЭ».

Следить за расписанием и результатами матчей 18-го тура можно на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Ахмат» — «Ростов», хозяева заменили вратаря. Онлайн-трансляция матча
Глушаков — о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Если игроки хотят добиться результата, неважно есть ли тренер на скамейке»
Промес — о матче с «Крыльями»: «Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке»
Защитник «Урала» Итало — об игре в морозную погоду: «Согреваться водкой? Я не пью!»
Малышев: «Качеством игры мы довольны, а местом «Спартака» в турнирной таблице — пока нет»
Слишкович о болезнях в «Спартаке»: «Соболев ходит без шапки? Не хочет надевать, думает у него прическа хорошая»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Осинькин — о поражении от «Спартака»: «Понимаем, что у ворот «Крыльев» все было небезупречно»

Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о детстве: «Драпанули от полиции, хотя за нами особо и не гнались»