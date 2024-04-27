«Сочи» оштрафован на 90 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом», Морено — на 20

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Сочи» на 90 тысяч рублей по итогам матча против «Ахмата» (0:1) в 21-м туре РПЛ.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Сочинцев оштрафовали за опоздание главного тренера Роберто Морено на флэш-интервью (20 тысяч рублей), его же выход за пределы технической зоны (20 тысяч рублей) позднее заполнение формы протокола матча (20 тысяч рублей) и задержку начала матча (50 тысяч рублей).

«Ахмат» оштрафовали на 30 тысяч рублей — за выход главного тренера грозненцев за переделы технической зоны (10 тысяч рублей) и на поле (20 тысяч рублей).

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако он состоялся в назначенное время.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

(Софья Грецкая)