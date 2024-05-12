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Сегодня, 17:30

«Сочи» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» сыграет с «Пари НН» в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 мая. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сочинский клуб набрал 20 очков и занимает последнее 16-е место в таблице чемпионата. Команда из Нижнего Новгорода с 29-ю баллами располагается на 11-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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