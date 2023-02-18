«Сочи» переиграл «Факел» в товарищеском матче

Сегодня, 19:21
«Сочи» 18 февраля переиграл «Факел» в товарищеском матче на тренировочном сборе.
Сочинцы выиграли у воронежцев со счетом 4:2.
Товарищеский матч. Клубы
«Факел» (Воронеж) — «Сочи» — 2:4 (1:3)
Голы: Жоаозиньо, 6 (0:1). Заика, 8 (0:2). Мелкадзе, 36 (0:3). Шипунов, 69 (0:4).
«Сочи»: Адамов (Заболотный, 46), Терехов (Маргасов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Миладинович, 46), Мещанинов, Сиссако (Кравцов, 46), Нобоа (Шипунов, 46), Бурмистров (Батырев, 46), Жоаозиньо (Джорджевич, 46), Макарчук (Шарипов, 70), Мелкадзе (Федоров, 46).
18 февраля.