Источник: «Сочи» хочет предложить 37-летнему Нобоа продлить контракт

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«Сочи» планирует предложить полузащитнику Кристиану Нобоа новый контракт, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, руководство клуба довольно игрой 37-летнего игрока в текущем сезоне и рассматривает возможность продления контракта.
Действующее соглашение Нобоа с клубом рассчитано до лета 2023 года. Он играет за «Сочи» с лета 2019. В текущем сезоне полузащитник провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
«Сочи» после 16-и туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования