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4 сентября, 12:53

«Сочи» подписал контракт с воспитанником «ПСЖ» Сиссако на три года

Соглашение защитника Муссы Сиссако с «Сочи» рассчитано на три года, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Сочи» объявил о подписании контракта с 21-летним воспитанником академии «ПСЖ» в четверг, 1 сентября. Он перешел в российский клуб в качестве свободного агента, последним его клубом был бельгийский «Стандард».

В субботу, 3 сентября, «Сочи» в гостевом матче 8-го тура РПЛ проиграл «Краснодару» (1:2). Команда с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «Сочи» 9 сентября дома примет «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/15641689
ФК Сочи
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