«Сочи» попросил исключить из регламента Зимнего кубка РПЛ дисквалификацию в случае удаления футболиста

Сегодня, 15:12
Как стало известно «СЭ», по инициативе «Сочи» клубы-участники Winline Зимнего кубка РПЛ обратились к оргкомитету с просьбой внести изменение в регламент и исключить пропуск матча игроком в случае получения красной карточки.
В пятницу, 3 февраля в матче 1-го тура групповой стадии турнира «Краснодар» — «Сочи» (1:0) на 81-й минуте красную карточку получил защитник сочинцев Артем Мещанинов. Согласно регламенту, он должен пропустить следующую игру своей команды.
«Сочи» проведет следующий матч в рамках Зимнего кубка РПЛ в понедельник, 6 февраля против «Ростова» (начало — в 17.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования