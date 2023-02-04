«Сочи» попросил исключить из регламента Зимнего кубка РПЛ дисквалификацию в случае удаления футболиста

Как стало известно «СЭ», по инициативе «Сочи» клубы-участники Winline Зимнего кубка РПЛ обратились к оргкомитету с просьбой внести изменение в регламент и исключить пропуск матча игроком в случае получения красной карточки.

В пятницу, 3 февраля в матче 1-го тура групповой стадии турнира «Краснодар» — «Сочи» (1:0) на 81-й минуте красную карточку получил защитник сочинцев Артем Мещанинов. Согласно регламенту, он должен пропустить следующую игру своей команды.

«Сочи» проведет следующий матч в рамках Зимнего кубка РПЛ в понедельник, 6 февраля против «Ростова» (начало — в 17.00 мск).