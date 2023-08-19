«Сочи» — «Ростов»: игрок хозяев Крамарич открыл счет в матче

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич забил на 16-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

Защитник сочинцев Тимофей Маргасов головой сделал скидку во вратарскую, где Крамарич, опередив голкипера, с лета переправил мяч в сетку ворот.

Для словенца это второй гол в лиге.