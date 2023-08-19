«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ, у Крамарича дубль

«Сочи» дома крупно обыграл «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ-2023/24 — 4:0.

Счет в игре на 16-й минуте открыл полузащитник сочинцев Мартин Крамарич. На 28-й минуте нападающий Лука Джорджевич удвоил преимущество «Сочи».

Во втором тайме игроки хозяев довели счет до разгромного: на 69-й минуте Крамарич оформил дубль, а на 77-й минуте отличился Юрий Медведев.

«Сочи» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и с 6 очками занимает девятое место. «Ростов» находится на восьмой строчке (7 баллов).