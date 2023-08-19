В субботу, 19 августа, «Сочи» на своем поле примет «Ростов» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Фишт». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Формальные события игры доступны в матч-центре «Сочи» — «Ростов».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:30. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Сочи» после 4-х туров РПЛ занимает 13-е место в таблице. В активе команды Дмитрия Хохлова 3 очка. «Ростов» располагается на 7-й строчке с 7 баллами.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым, ассистентами станут Дмитрий Чельцов и Хамид Талаев. Резервным судьей назначен Игорь Панин. За ВАР будет отвечать Алексей Амелин.

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