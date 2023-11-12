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РПЛ

Сегодня, 20:56

«Рубин» на выезде обыграл «Сочи»

Виктория Кравченко
Игроки «Рубина» и «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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«Рубин» в гостевом матче обыграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Казанцы открыли счет на 39-й минуте, гол забил Руслан Безруков. Во втором тайме хавбек хозяев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте.

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 66-й удвоил преимущество команды.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 7-е место. «Сочи» с 10 очками остается на последней, 16-й позиции.

25 ноября «Сочи» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. «Рубин» днем позже встретится с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Рубин
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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