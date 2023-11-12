Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Сочи» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча РПЛ «Сочи» — «Рубин» начнется в 18.55 на «Матч Премьер» 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Рашид Рахимов.
Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Сочи» дома на стадионе «Фишт» проведет матч 15-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином» 12 ноября. Встреча пройдет в городе Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Рубин» будут доступны в матч-центре «СЭ». Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Сочи» — «Рубин». Начало — в 18.55 мск.

Сочинцы, которых тренирует Александр Точилин, с 10 баллами располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова занимает девятое место с 19 очками.

В последний раз команды играли друг с другом 30 апреля 2022 года. Тогда «Сочи» разгромил «Рубин» (6:0) в 27-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
0
Читайте также
Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы
«Динамо» — «Оренбург»: Чавес удвоил преимущество бело-голубых
Зобнин приехал со «Спартаком» на матч против «Ростова», Джикия — нет
«Динамо» — «Оренбург»: Чавес сделал счет 2:0. Онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счет в матче
Кечинов дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Оренбург»: Чавес удвоил преимущество бело-голубых

«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы