«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы

Тренерские штабы «Сочи» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет на арене «Фишт», начало в 19.00 мск.

Стартовые составы:

«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

«Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Дакку.