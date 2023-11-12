Сегодня, 18:01
Тренерские штабы «Сочи» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет на арене «Фишт», начало в 19.00 мск.
Стартовые составы:
«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
«Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Дакку.
После 14 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. У «Сочи» 10 очков и 16-я строчка.