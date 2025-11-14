«Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1

14 ноября, 21:15
«Сочи» с крупным счетом обыграл сборную Перу в товарищеском матче — 5:1.
У клуба РПЛ отметились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, автогол на счету Фабио Грубер. У южноамериканцев отличился Франческо Андреали.
Матч проходил в формате трех таймов по 25 минут. Встреча состоялась в Сочи, где национальная команда готовится к игре с Чили.
12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Игра между Чили и Перу состоится 18 ноября.
