«Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1

«Сочи» с крупным счетом обыграл сборную Перу в товарищеском матче — 5:1.

У клуба РПЛ отметились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, автогол на счету Фабио Грубер. У южноамериканцев отличился Франческо Андреали.

Матч проходил в формате трех таймов по 25 минут. Встреча состоялась в Сочи, где национальная команда готовится к игре с Чили.

12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Игра между Чили и Перу состоится 18 ноября.