14 ноября, 21:15

«Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1

Руслан Минаев

«Сочи» с крупным счетом обыграл сборную Перу в товарищеском матче — 5:1.

У клуба РПЛ отметились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, автогол на счету Фабио Грубер. У южноамериканцев отличился Франческо Андреали.

Матч проходил в формате трех таймов по 25 минут. Встреча состоялась в Сочи, где национальная команда готовится к игре с Чили.

12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Игра между Чили и Перу состоится 18 ноября.

12

  • Илья858

    Как крута РПЛ, если "Сочи" только на 15-м месте!..

    15.11.2025

  • J. P.

    12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) в BetBoom товарищеском матче. =========== Автор, в каком году сыграет? Да и нужно ли играть, если результат известен???

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вывод: на Чемпионате Мира "Сочи" играл бы как минимум в полуфинале.

    15.11.2025

  • strocko

    это Ванга вангует

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я. ВАМ. ЕЩЁ не то сделаю :) Я. вам... всё время забываю это слово.... :)

    15.11.2025

  • Vladimir Svolode

    да все правильно я читал эту статью еще 11го и сделал ставку на 1:1 на матч BetBoom

    15.11.2025

  • spar001

    вот вам готовая сборная сразу с тренером:grin:...

    14.11.2025

  • Ратель

    > 12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) Господин Макфлай, перелогиньтесь.

    14.11.2025

  • AZ

    Смешно)))

    14.11.2025

  • Сергей Васин

    Может пусть Сочи и с Чили сыграет,чтобы позора было меньше,а возможно и без позора обойдётся.

    14.11.2025

  • igost

    Сборной лучше не играть с Сочи

    14.11.2025

  • Angeldust

    12 ноября Перу сыграет вничью с Россией (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Тут все какой-то сюр. Материал от 14 ноября сообщает про игру 12 ноября и тут же сообщает счет, а сам матч называется - прости господи - BetBoom. Это вид спорта такой?

    14.11.2025

