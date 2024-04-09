«Сочи» встретится со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, в их активе — 15 очков. Московская команда набрала 35 баллов и располагается на шестой строчке чемпионата России.

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