Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

«Сочи» — «Спартак»: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)

«Сочи» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Сочи» встретится со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, в их активе — 15 очков. Московская команда набрала 35 баллов и располагается на шестой строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Валентина Гунина оценила старт Непомнящего на турнире претендентов
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля
Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: «Догнать Кассьерру будет тяжело»
Сперцян: «Главное перед игрой с «Зенитом» — не перегореть»
В Нидерландах сообщили, что потенциальный сменщик Абаскаля Янсен мог оказаться в «Аяксе»
Хомуха считает, что третье место в РПЛ разыграют «Динамо» и ЦСКА
РПЛ: расписание матчей тура чемпионата России 13 и 14 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог ЦСКА: «Я могу дать упражнение: сделать сознательную ошибку на тренировке»

Бышовец рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»