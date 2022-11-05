«Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?

На исходе 23-й минуты матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.

Кадр из трансляции матча «Сочи» — «Спартак».

Кадр из трансляции матча «Сочи» — «Спартак».

Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул бы поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.