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Сегодня, 12:49

«Сочи» — «Спартак»: Промес, Соболев и Мелкадзе выйдут с первых минут, Нобоа не попал в заявку

Иван Торопцев
Корреспондент
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.

В заявку сочинцев не попал полузащитник и капитан команды Кристиан Нобоа.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября в Сочи и начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи
Спартак

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
4
3
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