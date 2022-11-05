Сегодня, 12:49
«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.
В заявку сочинцев не попал полузащитник и капитан команды Кристиан Нобоа.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября в Сочи и начнется в 14.00 по московскому времени.
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