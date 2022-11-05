«Сочи» — «Спартак»: Промес, Соболев и Мелкадзе выйдут с первых минут, Нобоа не попал в заявку

«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.

В заявку сочинцев не попал полузащитник и капитан команды Кристиан Нобоа.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября в Сочи и начнется в 14.00 по московскому времени.