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На 6-й и 27-й минутах матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Артем Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова.
Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Александра Соболева.
В обоих случаях обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.
«Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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