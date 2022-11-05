«Сочи» — «Спартак»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:1.

В составе хозяев отличился Кирилл Заика, который впервые с июля вышел в стартовом составе «Сочи», он пропускал игры из-за травмы.

У гостей забил Квинси Промес, который упрочил лидерство в гонке бомбардиров, забив 13-й гол в текущем сезоне.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. «Сочи» располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр.