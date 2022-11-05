Сегодня, 17:34
«Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:1.
В составе хозяев отличился Кирилл Заика, который впервые с июля вышел в стартовом составе «Сочи», он пропускал игры из-за травмы.
У гостей забил Квинси Промес, который упрочил лидерство в гонке бомбардиров, забив 13-й гол в текущем сезоне.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. «Сочи» располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр.
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Основные источники исследования