«Сочи» сыграет с «Тальересом» в рамках Летнего Кубка в понедельник, 8 июля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Тальерес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в группе «VK Спорт» на платформе VK Видео.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи». «Зенит» уже второй год подряд проводит международный летний турнир в Петербурге. В минувшем сезоне петербуржцы выиграли РПЛ в шестой раз подряд, а сочинцы провалили сезон, финишировав в турнире на последнем месте и вылетев в Первую лигу.