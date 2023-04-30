«Сочи» — «Торпедо»: стартовые составы. Нобоа и Рязанцев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Торпедо» на матч 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 30 апреля.

Стартовый состав «Сочи»: Адамов — Терехов, Юрганов, Дркушич, Макарчук, Маргасов — Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Кравцов — Джорджевич.

Запасные: Джанаев, Н. Заболотный, Заика, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Цаллагов, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе.

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин — Самсонов, Юзепчук, Кожемякин — Рязанцев, Эркинов, Чурич, Савич — Караев, Стефанович, Рейна.

Запасные: Довбня, Ботнарь, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Енин, Каймаков, Жажа, Лебеденко, Турищев, Андре.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Матч «Сочи» — «Торпедо» пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».