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Сегодня, 15:59

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом». Команды обменивались голами в каждом из таймов

«Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом»
Руслан Минаев
«Сочи» — «Урал» — 2:2.
Фото ФК &quot;Урал&quot;
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«Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ — 2:2.

Команды обменивались голами в каждом из таймов. У сочинцев забивали Кристиан Нобоа и Мусса Сиссако. У екатеринбуржцев — Юрий Газинский и Алексей Каштанов.

В турнирной таблице «Сочи» остался на 9-м месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).

В следующем туре «Сочи» примет «Спартак» 5 ноября, а «Урал» — «Локомотив» 6-го числа.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
1
22
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