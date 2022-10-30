«Сочи» сыграл вничью с «Уралом». Команды обменивались голами в каждом из таймов

Сегодня, 15:59
«Сочи» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ — 2:2.
Команды обменивались голами в каждом из таймов. У сочинцев забивали Кристиан Нобоа и Мусса Сиссако. У екатеринбуржцев — Юрий Газинский и Алексей Каштанов.
В турнирной таблице «Сочи» остался на 9-м месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).
В следующем туре «Сочи» примет «Спартак» 5 ноября, а «Урал» — «Локомотив» 6-го числа.
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