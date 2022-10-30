«Сочи» — «Урал»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ — 2:2.

В составе хозяев мячи забили Кристиан Нобоа и Мусса Сиссако, который впервые отличился за «Сочи».

У гостей голами отметились Юрий Газинский и Алексей Каштанов.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. «Урал» с 17 очками идет десятым.