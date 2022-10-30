Судейство
Сегодня, 14:43
На 27-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворот гостей.
После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья очень долго изучал видеозапись. Затем он решил, что правая рука Егора Филипенко, в которую с близкого расстояния попал мяч после удара Игоря Юрганова, оказалась в неестественном положении.
Судейская бригада допустила две ошибки. Ничего неестественного Филипенко не совершил — рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела, была опущена вниз. Вторая ошибка — само вмешательство видеоассистентов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования