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Судейство

Сегодня, 14:43

«Сочи» — «Урал»: пенальти назначен ошибочно, ВАР зря вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 27-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворот гостей.

После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья очень долго изучал видеозапись. Затем он решил, что правая рука Егора Филипенко, в которую с близкого расстояния попал мяч после удара Игоря Юрганова, оказалась в неестественном положении.

Судейская бригада допустила две ошибки. Ничего неестественного Филипенко не совершил — рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела, была опущена вниз. Вторая ошибка — само вмешательство видеоассистентов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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