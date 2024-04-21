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Сегодня, 17:00

«Сочи» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» встретится с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сочи» — «Урал» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Клуб из Сочи набрал 18 очков и занимает последнее 16-е место в таблице чемпионата. Екатеринбургская команда с 23 баллами идет на 15-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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