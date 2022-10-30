Сегодня, 13:20
«Сочи» примет «Урал» в матче 15-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Маргасов, Терехов, Юсупов, Нобоа, Жоазиньо, Сарвели.
Запасные: Джанаев, Сиссако, Заика, Кравцрв, Мартовой, Цаллагов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Мелкадзе, Джорджевич.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Сиссе, Филипенко, Мишкич, Газинский, Ранджелович, Каштанов, Юшин.
Запасные: Алексеев, Гогличидзе, Мамин, Бикфалви, Быковский, Железнов, Сунгатулин, Гаджимуратов, Татаринов.
Начало матча в 14.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования