«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Урала» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 21 апреля, в Сочи. Начало — 18.15 мск.

«Сочи»: Николай Заболотный, Кирилл Заика, Вячеслав Литвинов, Ваня Дркушич, Марсело Алвес, Яхья Аттият?Аллах, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Александар Юкич, Мартин Крамарич, Сауль Гуарирапа.

«Урала»: Илья Помазун, Егор Филипенко, Денис Кулаков, Эмерсон, Итало, Андрей Егорычев, Даниел Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Алексей Ионов, Илья Ишков.

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ. «Урал» с 23 баллами идет на 15-й строчке.