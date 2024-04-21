Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Тренерские штабы «Сочи» и «Урала» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 21 апреля, в Сочи. Начало — 18.15 мск.

«Сочи»: Николай Заболотный, Кирилл Заика, Вячеслав Литвинов, Ваня Дркушич, Марсело Алвес, Яхья Аттият?Аллах, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Александар Юкич, Мартин Крамарич, Сауль Гуарирапа.

«Урала»: Илья Помазун, Егор Филипенко, Денис Кулаков, Эмерсон, Итало, Андрей Егорычев, Даниел Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Алексей Ионов, Илья Ишков.

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ. «Урал» с 23 баллами идет на 15-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
1
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года
Баранник считает, что у «Зенита» самые реальные шансы на чемпионство из-за нестабильности конкурентов
«Зенит» — «Оренбург»: хозяева выигрывают после первого тайма
Клаудиньо забил 20-й гол «Зенит»
Федотов заявил, что в ЦСКА готовят смену Акинфееву
Калинин: «Краснодар» уже не тот — все выносы на Кордобу, они играют просто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Баранник считает, что у «Зенита» самые реальные шансы на чемпионство из-за нестабильности конкурентов

Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года