Судейство
Сегодня, 15:41
На 72-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов во второй раз ошибочно назначил 11-метровый удар. После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья решил, что Иван Миладинович нарушил правила в борьбе с Алексеем Каштановым.
Защитник сочинцев действительно на секунду схватил соперника за майку. Но это не могло послужить причиной падения Каштанова, который просто воспользовался поводом и попытался заработать пенальти. Ему это удалось.
В первом тайме Фролов тоже ошибочно наказал 11-метровым «Урал». Тоже после вмешательства ВАР.
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