«Сочи» — «Урал»: судья снова ошибочно назначил пенальти

На 72-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов во второй раз ошибочно назначил 11-метровый удар. После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья решил, что Иван Миладинович нарушил правила в борьбе с Алексеем Каштановым.

Защитник сочинцев действительно на секунду схватил соперника за майку. Но это не могло послужить причиной падения Каштанова, который просто воспользовался поводом и попытался заработать пенальти. Ему это удалось.

В первом тайме Фролов тоже ошибочно наказал 11-метровым «Урал». Тоже после вмешательства ВАР.