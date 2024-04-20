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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» и «Урал» сыграют 21 апреля в матче 25-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено.
Роберт Морено.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» 21 апреля примет «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Сочи» — «Урал» пройдет на канале «Матч Премьер» в прямом эфире и по подписке. Начало — в 18.05 мск. Следите за ключевыми событиями поединка 25-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

22 октября 2023 года в первом круге чемпионата России «Урал» на своем поле уступил «Сочи» (1:4) в 12-м туре РПЛ.

«Сочи» с главным тренером Робертом Морено идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России с 18 баллами. «Урал» Виктора Гончаренко находится на 13-й строчке с 23 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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