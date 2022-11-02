Источник: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба

Сегодня, 15:35
«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Команде предстоит сыграть со «Спартаком» и «Химками» в РПЛ, и с «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.
Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 15 туров чемпионата России занимает 9-е место (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования