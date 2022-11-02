Источник: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба

«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, пока неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Команде предстоит сыграть со «Спартаком» и «Химками» в РПЛ, и с «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 15 туров чемпионата России занимает 9-е место (21 очко).