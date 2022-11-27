«Сочи» ведет переговоры по продлению контракта с Нобоа

Сегодня, 13:43
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Сочи» может продлить контракт с полузащитником команды Кристианом Нобоа.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Сочи» планирует предложить контракт 37-летнему эквадорцу.
Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах.
Нынешний контракт Нобоа с сочинским клубом действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования