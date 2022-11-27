«Сочи» ведет переговоры по продлению контракта с Нобоа

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Сочи» может продлить контракт с полузащитником команды Кристианом Нобоа.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Сочи» планирует предложить контракт 37-летнему эквадорцу.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах.

Нынешний контракт Нобоа с сочинским клубом действует до конца июня 2023 года.