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Сегодня, 19:39

«Сочи» выкупил нападающего Гуарирапу у «Каракаса»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа продолжит выступать за российскую команду. Южане выкупили права на 21-летнего футболиста у венесуэльского «Каракаса».

Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, с игроком подписан долгосрочный контракт до 2028 года.

Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» на правах аренды с правом выкупа в январе 2024 года. Он сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Всего форвард провел на поле 843 минуты.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость венесуэльца в 400 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» вылетел из РПЛ и теперь будет выступать в Мелбет-Первой лиге.

Источник: https://t.me/Sochipfc/19253
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